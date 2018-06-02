GS TV koordinasyon yöneticisi Özkan Aksu hayatını kaybetti

GSTV Koordinasyon Yöneticisi Özkan Aksu, hayatını kaybetti. Galatasaray Özhan Aksu için, başsağlığı mesajı yayınladı:
"Galatasaray Televizyonu Koordinasyon Yöneticisi Özkan Aksu’nun geçirdiği talihsiz kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Özkan Aksu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Galatasaray Televizyonu çalışanlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!
Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!
Beşiktaş'ta altyapının başına Serkan Reçber getirildi
Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı
Beşiktaş, Emre Akbaba için 3 futbolcu önerdi
Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi
FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi
Sneijder'den flaş karar!
İşte Emre Çolak'ın yeni takımı
Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!
Eljif Elmas için Ankaragücü devreye girdi!
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum