GS TV koordinasyon yöneticisi Özkan Aksu hayatını kaybetti

GSTV Koordinasyon Yöneticisi Özkan Aksu, hayatını kaybetti. Galatasaray Özhan Aksu için, başsağlığı mesajı yayınladı:

"Galatasaray Televizyonu Koordinasyon Yöneticisi Özkan Aksu’nun geçirdiği talihsiz kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Özkan Aksu’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Galatasaray Televizyonu çalışanlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."





