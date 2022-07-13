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  4. GSK, RSV tedavisinde kullanılacak ilk aşı adayının Faz 3 sonuçlarını duyurdu

GSK, RSV tedavisinde kullanılacak ilk aşı adayının Faz 3 sonuçlarını duyurdu

13.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSK AR-GE Başkanı ve Bilimsel Sorumlusu Dr. Hal Barron: - "Faz 3 çalışmaları sonucu elde ettiğimiz veriler, aşı adayımızın RSV enfeksiyonun sebep olduğu ciddi sonuçlara karşı yaşlı erişkinlerde olağanüstü bir koruma sağladığını ortaya koyuyor"

İSTANBUL (AA) - GSK tarafından alt solunum yolu hastalıklarına neden olan Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) rahatsızlığına yönelik geliştirilen aşı adayının Faz 3 sonuçları açıklandı.

GSK'den yapılan açıklamada, RSV'ye yönelik hayata geçirilen aday aşı programı kapsamında güçlü bir bağışıklık yanıtı saptanan Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının ardından Faz 3 çalışmasının olumlu sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bildirildi.

Akciğer ve solunum yollarını etkileyen, aşı veya özgün bir tedavisi bulunmayan RSV'nin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım ve kronik kalp yetmezliği gibi hastalıkları alevlendirme potansiyeli taşıdığı belirtilen açıklamada, pnömoni, hastane yatışı ve ölüm gibi ağır sonuçlara da yol açabildiği anlatıldı.

Açıklamada, 60 yaş ve üzeri erişkinler için önemli bir sağlık tehdidi oluşturan RSV'ye karşı geliştirilen aşı adayı ile her yıl 360 bin hastane yatışının ve 24 bini aşan ölümün azaltılmasının hedeflendiği vurguladı.

- "Olağanüstü bir koruma sağlıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GSK AR-GE Başkanı ve Bilimsel Sorumlusu Dr. Hal Barron, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faz 3 çalışmaları sonucu elde ettiğimiz veriler, aşı adayımızın RSV enfeksiyonun sebep olduğu ciddi sonuçlara karşı yaşlı erişkinlerde olağanüstü bir koruma sağladığını ortaya koyuyor.

RSV halen aşısı olmayan az sayıdaki bulaşıcı hastalıktan biri olduğu için, bu veriler RSV tedavisini etkilemede anlamlı bir potansiyele sahip.

Bu aynı zamanda, dünya genelinde her yıl hastane yatışlarının ve ölümlerin önlenebileceği anlamına geliyor. Elde ettiğimiz güncel veriler ışığında 2022 yılının ikinci yarısında gerekli otoritelerle görüşüp ruhsat başvurumuzu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

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