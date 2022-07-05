GSK Türkiye, Sağlık Sistemleri Çalıştayı düzenledi

İSTANBUL (AA) - GSK Türkiye tarafından Sağlık Sistemleri Çalıştayı düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye, 30 Haziran-1 Temmuz'da sağlık sektöründen çeşitli paydaşların katılımıyla Sağlık Sistemleri Çalıştayı düzenledi.

Çalıştay boyunca Türkiye’deki sağlık sistemine dair performans değerlendirmesi yapılırken, salgın sonrası KOAH ve astım hastalıklarının bireylere ve sağlık ekonomisi üzerinde artan yükü ele alındı.

2 gün süren çalıştayda geleceğin sağlık çözümleri üzerine yapılan fikir alışverişleri sonucunda yapay zeka ve dijital çözümlerin bu alanlarda daha etkin kullanılabileceği görüşüne varıldı.

Çalıştay kapsamında yapılan değerlendirmelerde sağlık sisteminin performansı açısından Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri arasında istenilen seviyede olmadığının üzerinde durulurken, astım ve KOAH’tan yola çıkarak tüm kronik hastalıklarda daha iyi sağlık sonuçlarına nasıl ulaşılabileceği tartışıldı.

GSK Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya onur konuğu olarak katılan Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Sistemleri Profesörü ve Harvard Üniversitesi Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Rıfat Atun etkinlik boyunca gerçekleşen panelin ve keynote sunumun moderasyonunu da üstlendi.

Atun’un modere ettiği "sağlıkta dijital ekosistem" konulu panelde Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Evren Bükülmez, RedIS Innovation Kurucusu Selin Arslanhan, Albert Health Kurucu Ortağı ve CEO’su Serdar Gemici, McKinsey & Company / Life Sciences Yöneticisi Ali Üstün ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Stratejisti Jülide Karagöz panelist olarak yer aldı.

Ayrıca çalıştaya keynote konuşmacı olarak katılım gösteren Tazı’nın kurucusu Zehra Çataltepe ile dijital sağlıkta global trendler ve kronik hastalık yönetimine ilişkin hasta odaklı çözümler tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Rıfat Atun, çalıştaya davet edilmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük bir ekonomik yükü beraberinde getiren astım ve KOAH hastalık yükü ve mortalite açısından Türkiye’de tüm hastalıklar arasında üçüncü sırada yer alıyor.

İki gün boyunca yönettiğim çalıştay ve panel hem Türkiye’de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu iki hastalıkta daha iyi sağlık sonuçlar hakkında dönüşümsel çözümler geliştirmek ve ülkedeki sağlık sisteminin geliştirilmesi açısından oldukça kıymetliydi. Bu çalıştaya katkılarını sunan herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GSK Türkiye Genel Müdürü Selim Giray da yenilikçi bir duruşla çıktıkları bu yolculuğun ileriki dönemlerinde sağlık alanında Türkiye’den çıkan girişimcilere destek verebileceklerini de aktararak, "GSK Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz tedavi alanlarında ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek, inovatif çözümler geliştirerek toplum sağlığına fayda sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu gibi etkinlikler sorunların tespiti, dönüşümsel çözüm önerilerinin getirilmesi, koalisyonlar kurulması ve değişimi getirecek aksiyonların bütünsel bir yaklaşımla planlanması açısından oldukça değerli.

Başta çok kıymetli bilim insanımız Prof. Dr. Rıfat Atun’a değerli katılımları ve panellerimizin moderasyonu için teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın Türk sağlık sektörü adına önemli iş birliklerine vesile olmasını umuyor, GSK Türkiye olarak bu alandaki girişimcilerimizi desteklemeye her zaman hazır olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

