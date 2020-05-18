YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GSO Başkanı Adnan Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı

GSO Başkanı Adnan Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla yaktığı meşalenin 101.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla yaktığı meşalenin 101. yılında aynı ruhla aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlattığı kurtuluş mücadelesinin tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, mesajında, "Millet olarak girdiğimiz her mücadeleden daha da güçlenerek çıkmış bir tarihi geçmişe sahibiz. Bunun temelinde de aziz milletimizin ’önce vatan’ anlayışı yatmaktadır. Bu ruhla genç yaşlı, kadın erkek demeden başlatılan Kurtuluş Mücadelemizde atalarımız büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bağımsızlığa giden yolda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı bu tarih Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün olarak da tarihe geçmiştir. Bu özel günü bayram olarak Türk gençliğine armağan eden Atatürk, ’Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” diyerek, gençlere verdiği değeri belirtmiş ve yeni nesillerin üstlendiği sorumluluğa işaret etmiştir. Milli Mücadele ateşinin fitilinin yakıldığı bu güzel günün yıl dönümünde bizler de gençlerimizle gurur duyuyoruz ve onları geleceğe hazırlayacak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz ülkemizin ve milletimizin asla sönmeyecek umududur. Bilimin ve ilmin ışığında, donanım sahibi gençlerimizle ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda ve her alanda ülkemizi çok daha yukarılara taşıyacağımıza inancım tamdır. Bilindiği üzere bu yıl kutlamalarımızı salgın dolayısıyla biraz daha farklı gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümünü, tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi evlerimizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Bu duygularla, gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:41
Yatsı
21:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Doğum korkusuna son

Doğum korkusuna son

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.