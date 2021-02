GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Türk şirketlerine ABD pazarında satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destek alanında hizmet verecek olan ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişini kolaylaştıracak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin Gaziantep’teki tanıtım toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Videokonferans sistemi üzerinden düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ve Oda-Borsaların katkılarıyla TOBB tarafından açılan TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin ABD’ye yapılacak ihracat ve bölgeye yönelik ticaretin güçlendirilmesine önemli katkılarının olacağını söyledi.

Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl rekor ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in yönünü batıya çevirdiğini kaydeden Adanan Ünverdi, şehrin ihracatının Ortadoğu’dan, Amerika başta olmak üzere Avrupa gibi nitelikli pazarlara yöneldiğine dikkati çekti.

“ABD pazarı şehrimiz için çok önemli ve gelişen bir pazar konumunda” diyen Ünverdi, şöyle konuştu:

“Şehrimizin 2020 toplam ihracatında Amerika 1 milyar 344 milyon dolar ile Iraktan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2021 yılının Ocak ayında ise geçen yılın ayna göre yüzde 42 oranında artış ve 113 milyon 294 bin dolar ihracat ile ABD pazarı ilk sıraya gelmiş durumda. Gaziantep olarak nitelikli pazarlara ihracatımız artıyor. TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi sayesinde sadece buradan ihracat yapmak yerine orada kuracağımız ofis, showroom, depo gibi imkanlardan faydalanabilir, üretimlerimizi tanıtma, satış ve yeni iş bağlantıları kurma imkanına sahip olabiliriz. ABD şu an dünyanın en büyük tüketici ülkesi konumunda ve dünyanın hemen her bölgesinden ürün ithal ediyor. ABD ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerle birlikte pandeminin etkisiyle Çin’e karşı tüm dünyada bir uzaklaşma söz konusu. Gaziantep başta olmak üzere, makul fiyata kaliteli ürün yapan bir ülke olarak bunu avantaja dönüştürebiliriz.”

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“155 farklı alanda üretim yapan Gaziantep, bu noktada tekstil, gıda, makina, kimya, hazır giyim, konfeksiyon ve ayakkabı başta olmak üzere çoğu alanda Amerika ile ticaretini çok daha yukarılara çıkarabilir. Şikago eyaleti Amerika’da imalat sanayi ve lojistik merkezi olarak biliniyor. Bu merkeze yatırım yapan sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ileride çok karlı çıkacağına, ABD pazarını daha iyi tanıma imkanına sahip olacağına ve güçlü bağlar kuracağına inanıyor, sanayicilerimizin bölgeye ilgi göstermelerini tavsiye ediyorum.”

Ünverdi, Türkiye Ticaret Merkezi’nin kurulmasında desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu’na, Oda ve Borsalar ile emeği olan herkese teşekkür etti.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu da konuşmasında, Türkiye Ticaret Merkezi’nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.

TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermek üzere ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago’da ilk TTM kurulduğunu aktaran Ciritoğlu, “TOBB TTM Şikago’nun; tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve doğrudan yatırımlar gibi 4 ana stratejik hedefi bulunuyor. Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet vermeye 2020 yılının ekim ayı sonu itibarıyla başlanmıştır. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak” ifadelerini kullandı.

Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH’sine sahip

Dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı limanın Şikago’da bulunduğunun altını çizen Ciritoğlu şöyle konuştu:

“Stratejik konumundan dolayı birçok şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH’sine sahiptir. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan Fortune listesinde 37 firmaya ait yönetim merkezinin ve 300’den fazla firmanın depo, dağıtım merkezi Şikago’da bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 Milyar ABD dolara yükseltilmesi yönündeki çalışmalar, her iki ülkenin ilgili resmi kurumlarınca destekleniyor. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 10 milyar dolar sınırını geçmiştir. Türkiye’nin en yoğun ihraç ettiği ve ABD’nin en yoğun ithalat gerçekleştirdiği sektörler, TOBB’un kurumsal güvencesiyle, ilk defa tek çatı altında toplanmaktadır. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD’nin COVID 19 ile birlikte ithalatını en yoğun gerçekleştiği Çin ve diğer uzak doğu ülkelerine alternatif ülke ve tedarikçi arayışı yükselmeye başladı. ABD’de ürün bulunduran ihracatçılar, krizin en yoğun döneminde pazarda ürün ve marka bilinirliğini yükseltmeyi başardı. COVID 19 sonrası e-ticarette yüzde 20 artış oldu. Türk PPE üreticileri ABD pazarına hızlı bir giriş yaptı ve Türk Malı kalitesi ve fiyat performansı pazarda kendini göstermeye başladı.”

Toplantının son bölümünde, Noyan Ciritoğlu katılımcıların sorularını yanıtladı.