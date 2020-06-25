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GSO-MEM’de TSE güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi bilgilendirme toplantısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, sanayi işletmelerinin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacıyla yayımladığı ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan hijyen tedbirlerine uygun üretim yapması, işletmelerimizin “Güvenli Üretim Belgesi” ve “Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek toplantıda süreçle ilgili önemli bilgiler verilecek.TSE tarafından, sanayi işletmelerinin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek için hazırlanan “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kuruluşlara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmayıp, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, işletmelerin güvenilir ve hijyenik üretim/hizmet standartlarına uygunluğunu “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” adı altında uygunluk değerlendirmesini de sağlıyor.İşletmelerin kılavuzda belirtilen hijyen tedbirlerine uyarak üretim yapması ve bunu TSE nezdinde “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirmesine yönelik 26.06.2020, Cuma günü Saat: 14:00’te Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” genel bilgilendirmesi ve sonrasında “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.Firmaların “Güvenli Üretim Belgesi” ile “Güvenli Hizmet Belgesi” alması, ürünlerinin piyasada satışı ile firmaların imajına olumlu katkılar sağlıyor.

GSO-MEM’de TSE güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi bilgilendirme toplantısı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, sanayi işletmelerinin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacıyla yayımladığı ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan hijyen tedbirlerine uygun üretim yapması, işletmelerimizin “Güvenli Üretim Belgesi” ve “Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek toplantıda süreçle ilgili önemli bilgiler verilecek.
TSE tarafından, sanayi işletmelerinin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek için hazırlanan “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kuruluşlara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmayıp, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, işletmelerin güvenilir ve hijyenik üretim/hizmet standartlarına uygunluğunu “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” adı altında uygunluk değerlendirmesini de sağlıyor.
İşletmelerin kılavuzda belirtilen hijyen tedbirlerine uyarak üretim yapması ve bunu TSE nezdinde “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirmesine yönelik 26.06.2020, Cuma günü Saat: 14:00’te Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” genel bilgilendirmesi ve sonrasında “Güvenli Üretim Belgesi” ve/veya “Güvenli Hizmet Belgesi” süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Firmaların “Güvenli Üretim Belgesi” ile “Güvenli Hizmet Belgesi” alması, ürünlerinin piyasada satışı ile firmaların imajına olumlu katkılar sağlıyor.

GSO-MEM’de TSE güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi bilgilendirme toplantısı

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