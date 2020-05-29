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GTB mayıs ayı meclis toplantısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.05.2020 20:32 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.COVİD-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkileri ile 1 Haziran’da başlayacak yeni normalleşme sürecinde beklentilerin ele alındığı toplantıda ayrıca meclis üyelerine GTB’nin mayıs ayı faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.TÜİK verilerine göre, koronavirüs’ün etkilerinin görülmeye başlandığı ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin 4.5’lik bir büyüme rakamına ulaştığını kaydeden Tiryakioğlu, “Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5’lik bir büyüme rakamına ulaştı.

GTB mayıs ayı meclis toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.
COVİD-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkileri ile 1 Haziran’da başlayacak yeni normalleşme sürecinde beklentilerin ele alındığı toplantıda ayrıca meclis üyelerine GTB’nin mayıs ayı faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK verilerine göre, koronavirüs’ün etkilerinin görülmeye başlandığı ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin 4.5’lik bir büyüme rakamına ulaştığını kaydeden Tiryakioğlu, “Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5’lik bir büyüme rakamına ulaştı. Kritik bir eşiği aşarak zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Haziran ayından itibaren başlayacak olan yeni normalleşme dönemini sorunsuz ve temkinli bir şekilde geçirirsek, salgının etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyreğin aksine 3. ve 4. çeyrek büyüme rakamlarında inşallah hep birlikte güçlü bir toparlanmaya şahitlik edeceğiz” dedi.
Konuşmasında, COVİD-19’un tarım ve hayvancılığın ülke ekonomileri için vazgeçilmez ve stratejik sektörler olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, bu sektörlerin pandemi sonrası oluşacak yeni dünya ekonomi düzeninde dışa bağımlığının önüne geçilmesi ve sürdürülebilir gıda temininin sağlanması açısından ayrıcalıklı bir önem taşıyacağını sözlerine ekledi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, Gaziantep’te yeni hasat sezonunun haziran ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını belirterek, yeni sezonun bol kazançlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Adana’dan getirilen ilk buğdayın geçtiğimiz haftalar içerisinde GTB’de tescilinin yapıldığını anımsatan Akıncı, “Üreticimiz salgın nedeniyle zorlu geçen bu süreç içerisinde gerekli görülen tüm tedbirlerini alarak tarlasında, bağında bahçesinde bin bir emekle çalışmalarına ara vermeden devam etti. Kendilerine özverili çalışmalarından ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Haziran ayının ilk haftasından itibaren inşallah şehrimizde arpa ve buğday hasadına başlanacak. Üreticilerimizle sürekli görüşmeler halindeyiz ve yerinde incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah verimli ve rekoltenin bol olduğu bir hasat mevsimini hep birlikte yaşayacağız. Yeni sezonun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

GTB mayıs ayı meclis toplantısı

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