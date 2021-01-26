YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTB’de yılın ilk meclis toplantısı

GTB’de yılın ilk meclis toplantısı

26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
GTB’de yılın ilk meclis toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Yılın ilk meclis toplantısında, 2020 yılının değerlendirilmesi yapılarak, 2021 yılına yönelik beklentiler, projeler ve borsanın ocak ayı faaliyetleri görüşüldü.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Yılın ilk meclis toplantısında, 2020 yılının değerlendirilmesi yapılarak, 2021 yılına yönelik beklentiler, projeler ve borsanın ocak ayı faaliyetleri görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2021 yılının salgın hastalıktan arınmış, iktisadi faaliyetlerin atılım yapacağı bir yıl olması temennisinde bulundu. 2020’nin küresel ölçekte yaşanan zorluklar nedeniyle tarihe geçen bir yıl olarak geride kaldığına işaret eden Tiryakioğlu, “2021 yılına taze umutlarla girdik. Özellikle Gazi şehrimizden gerçekleştirilen ve toplam ihracatı rekor seviyeye taşıyan rakamlar, geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırdı. Zor koşullarda her zaman elini taşın altına koymayı bilen Gaziantep, yaşanan tüm zorluklara rağmen üretim çarklarını hiç durdurmadı. Üretim, ihracat ve istihdamda yeni bir başarılara imza attı. Bunun salgın döneminde gerçekleşmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem ve yeni fırsatlar var. Bunu en iyi ve en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.
Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete giren Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali hakkında da açıklamalarda bulundu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep ihracat rakamları ve borsada işlem gören ürün gruplarının işlem hacimleri hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep’in 2020 yılını rekor bir ihracat kaydıyla kapattığını belirten Akıncı, “Öncelikle zor koşullarda yeni bir başarı hikayesi yazan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarını kutluyorum. Gazi şehrimizden 2019 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat 7 milyar 478 milyon 464 bin dolar iken, pandemi sürecini yaşadığımız 2020 yılında bu rakam 7 milyar 935 milyon 814 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında Türkiye’de en fazla ihracat yapan 5. şehir olduk. Temennimiz bu rakamların 2021 yılında daha da gelişerek artması” diye konuştu.
GTB’nin 2020 yılı faaliyetleri, 2021 yılına yönelik projeleri ve sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, ayrıca borsada işlem gören ürün gruplarının işlem hacimleriyle ilgili de paylaşımlarda bulundu.

GTB’de yılın ilk meclis toplantısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

A. Bertan Eczanesi
Sehitkamil
C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruyor

GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruyor

Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor

Sosyal medya bağımlığı uyarısı

Sosyal medya bağımlığı uyarısı

Jandarmadan şok baskın

Jandarmadan şok baskın

Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı

Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.