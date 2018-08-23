SPOR

Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'nın tapusunu alıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Talisca, Çin'de kalıyor... Portekiz'in Record gazetesi Guangzhou Evergrande'nin oynadığı 7 maçta göze giren Talisca'nın bonservisini alma kararı aldığını iddia etti.

Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'nın tapusunu alıyor

Anderson Talisca, Beşiktaş'taki 2 sezonunda ortaya koyduğu futbolda taraftarın sevegilisi olurken; sezon başında Çin'in Guangzhou Evergrande'ye kiralandı.

Beşiktaş'taki performansının ardından Brezilya Milli Takımını da seçilen 24 yaşındaki oyuncu Çin ekibinde ilk 7 haftada 9 gol attı. Gösterdiği performansın ardından Guangzhou Evergrande, Talisca'yı satın alma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya karar verdi.

Portekiz'de yayınlanan Record gazetesinin haberine göre, Haziran ayında Benfica'ya kiralama bedeli olarak 4 milyon euro ödeyen Guangzhou Evergrande, Talisca'nın Çin'de mutlu olmasından dolayı bonservisini alıp uzun yıllar takıma katkı sağlamasını istiyor. Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak olan Çin kulübü, bu transfer için 25 milyon euro ödeyecek.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 7 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. (NTVSpor)

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor!Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor!
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecekMilan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Record Guangzhou Evergrande

En Çok Okunan Haberler

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!

Dev transfer resmen açıklandı

Dev transfer resmen açıklandı

Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.