Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca'nın tapusunu alıyor

Anderson Talisca, Beşiktaş'taki 2 sezonunda ortaya koyduğu futbolda taraftarın sevegilisi olurken; sezon başında Çin'in Guangzhou Evergrande'ye kiralandı.

Beşiktaş'taki performansının ardından Brezilya Milli Takımını da seçilen 24 yaşındaki oyuncu Çin ekibinde ilk 7 haftada 9 gol attı. Gösterdiği performansın ardından Guangzhou Evergrande, Talisca'yı satın alma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya karar verdi.

Portekiz'de yayınlanan Record gazetesinin haberine göre, Haziran ayında Benfica'ya kiralama bedeli olarak 4 milyon euro ödeyen Guangzhou Evergrande, Talisca'nın Çin'de mutlu olmasından dolayı bonservisini alıp uzun yıllar takıma katkı sağlamasını istiyor. Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak olan Çin kulübü, bu transfer için 25 milyon euro ödeyecek.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 7 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. (NTVSpor)

