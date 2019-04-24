İngiliz basını, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın ilk hedefinin 'geleceğin Messi'si olarak lanse edilen 17 yaşındaki yıldızı Thiago Almada olduğunu yazdı.

Bu sezon ilk kez Primera Lig'de forma bulmaya başlayan genç yetenek için gözden çıkarılan rakam ise 26 milyon Euro...

Velez Sarsfield'ın 16 maçında forma giyen 10 numara, 3 gol 2 asistlik bir katkı yapmıştı. Almada, 7 kez de Arjantin U20 forması giydi ve 1 gol attı.

