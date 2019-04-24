SPOR

Guardiola, "Yeni Messi" olarak adlandırılan Thiago Almada'nın peşinde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

Guardiola, "Yeni Messi'sini buldu... İngiliz devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Velez Sarsfield'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Thiago Almada'nın peşine düştü. Arjantinli yıldız için gözden çıkarılan rakam ise 26 milyon Euro...

Guardiola, "Yeni Messi" olarak adlandırılan Thiago Almada'nın peşinde

İngiliz basını, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın ilk hedefinin 'geleceğin Messi'si olarak lanse edilen 17 yaşındaki yıldızı Thiago Almada olduğunu yazdı.

Thiago Almada

Bu sezon ilk kez Primera Lig'de forma bulmaya başlayan genç yetenek için gözden çıkarılan rakam ise 26 milyon Euro...

Velez Sarsfield'ın 16 maçında forma giyen 10 numara, 3 gol 2 asistlik bir katkı yapmıştı. Almada, 7 kez de Arjantin U20 forması giydi ve 1 gol attı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
G.Saray ve F.Bahçe'ye transfer darbesi!G.Saray ve F.Bahçe'ye transfer darbesi!
Ve Janssen resmen geri döndü!Ve Janssen resmen geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Thiago Almada lionel messi pep guardiola Manchester City velez sarsfield

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ünlü antrenöre taciz davası!

Ünlü antrenöre taciz davası!

Yılmaz Vural F.Bahçe'yi açıkladı!

Yılmaz Vural F.Bahçe'yi açıkladı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transfer darbesi!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transfer darbesi!

25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!

25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

VAR kayıtlarında çıktı! Cüneyt Çakır...

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Bedavaya geliyor! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Premier Lig'de rekor transfer!

Premier Lig'de rekor transfer!

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guardiola, "Yeni Messi" olarak adlandırılan Thiago Almada'nın peşinde

Guardiola, "Yeni Messi"sini buldu!

Ryan Babel Premier Lig'de oynamak ilk tercihim

G.Saray ve F.Bahçe'ye transfer darbesi!

Vincent Janssen 611 gün sonra Premier Lig'de maça çıktı!

Ve Janssen resmen geri döndü!

Shane Long Premier Lig tarihinin en erken golünü kaydetti

Futbol tarihine geçen gol! Rekor kırdı

City'ye De Bruyne'den kötü haber

City'ye De Bruyne'den kötü haber

Chelsea 2 - 2 Burnley

Chelsea'ye geçit yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.