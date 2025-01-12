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Guardiola'yı kahreden, Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama! Yıldız oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 08:31
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FA Cup 3. Turu'nda Salford City'yi 8-0 yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Guardiola'nın bu açıklamasının ardından sarı-lacivertli kulüp düğmeye bastı.

Guardiola'yı kahreden, Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama! Yıldız oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye...
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasına az bir süre kala girişimlerini hızlandırırken İngiltere'den müjdeli haber geldi.

JOSE MORINHO ÇOK İSTİYOR

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Jose Mourinho, takımdan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Osayi Samuel'in yerine Manchester City'den Kyle Walker'ı istiyor. İngiliz ekibinden ayrılacağı konuşulan Walker hakkında Guardiola'dan resmi açıklama geldi.

"KYLE WALKER AYRILMAK İSTİYOR"

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FA Cup 3. Turu'nda Salford City'yi 8-0 yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, Kyle Walker'ın takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Guardiola, "Kyle Walker bugün kadroda yer almadı çünkü kendisi 2 gün önce bana yurtdışında oynamak için City'den ayrılmak istediğini iletti. Kyle olmadan üçlemeyi başarmamız imkansızdı, mükemmel bir oyuncuydu fakat şu anda birçok sebepten ötürü farklı bir ülkede oynamak istiyor ve bu kararına saygı duyuyorum. Takımımız ve kendi ülkesi için ne kadar önemli bir oyuncu olsa da kalbi ve aklıyla birlikte başka bir ülkeyi keşfetmek istediğini söyledi. Dürüstçe söyleyebilirim ki, ne olacağını bilmiyorum." dedi.

Kyle Walker'ın transferi Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?

Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansı Artar
Fenerbahçe'nin Performansı Değişmez
Fenerbahçe Daha Güçlü Bir Takım Olur

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