Guardiola'yı kahreden, Fenerbahçe'yi sevindiren açıklama! Yıldız oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasına az bir süre kala girişimlerini hızlandırırken İngiltere'den müjdeli haber geldi.

JOSE MORINHO ÇOK İSTİYOR

Jose Mourinho, takımdan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Osayi Samuel'in yerine Manchester City'den Kyle Walker'ı istiyor. İngiliz ekibinden ayrılacağı konuşulan Walker hakkında Guardiola'dan resmi açıklama geldi.

"KYLE WALKER AYRILMAK İSTİYOR"

FA Cup 3. Turu'nda Salford City'yi 8-0 yendikleri maçın ardından konuşan Pep Guardiola, Kyle Walker'ın takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Guardiola, "Kyle Walker bugün kadroda yer almadı çünkü kendisi 2 gün önce bana yurtdışında oynamak için City'den ayrılmak istediğini iletti. Kyle olmadan üçlemeyi başarmamız imkansızdı, mükemmel bir oyuncuydu fakat şu anda birçok sebepten ötürü farklı bir ülkede oynamak istiyor ve bu kararına saygı duyuyorum. Takımımız ve kendi ülkesi için ne kadar önemli bir oyuncu olsa da kalbi ve aklıyla birlikte başka bir ülkeyi keşfetmek istediğini söyledi. Dürüstçe söyleyebilirim ki, ne olacağını bilmiyorum." dedi.