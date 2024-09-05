Güç kaynağından çıkan yangın, hastanede paniğe sebep oldu

Yangın, Atatürk Devlet Hastanesi’nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin tomografi ve MR odalarının bağlı olduğu teknik odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastane koridorlarının duman altında kaldığı yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanları fark eden hastane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Hastane koridorlarında biriken yoğun dumanı tahliye eden ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

GÜÇ KAYNAĞINDAN ÇIKTI

Yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından yapılan ilk incelemelere göre yangının tomografi cihazlarının bağlı olduğu güç kaynağından çıktığı tespit edildi. Öte yandan yangının çıktığı bölgeye yakın olan hasta servislerinin de oluşan yoğun duman ve koku sebebiyle tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.