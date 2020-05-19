Güçlerini kooperatifte birleştiren kadınlar üretim çeşitliliğini artırıyor

Temmuz ayındaki hasadın ardından salça ve kurutmalık ürün elde etmeyi planlayan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hem de ilçedeki diğer kadınlara örnek olarak, onları da üretime dahil etmeyi hedefliyor.

İlçede geçen yıl Yazıhan Belediyesinin desteğiyle kadınlar tarafından kurulan ve halı üretimiyle faaliyetine başlayan Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi, yeni iş alanları oluşturmak için tarımsal faaliyete başladı.

Kadınların geçen yıl dokunan halıları Ankara'da düzenlenen fuarda pazarlama imkanı bulduğunu dile getiren Büyüknalçacı, şöyle konuştu:

"Kadınlar bu fuarda geleceklerini, neler yapabileceklerini gördüler. Daha sonra kadın kooperatifi üyeleri salçalık ve kurutmalık domates ile biber fidesi ekimine başladı. Şu an kurutmalık domates ve biber üretmek üzere faaliyetlerine devam ediyorlar. Kadınlar, bir ton kurutmalık biber ve 8 ton kurutmalık domates yetiştirerek 'üretimde biz de varız' demeye devam edecek. Kendilerini tebrik ediyorum."

- "Hedefimiz tarım arazilerinin bir karışının boş kalmaması"

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise kooperatifin kurutmalık domates ve biber fidelerini toprakla buluşturmaya başladığını ifade etti.

Yakın geçmişte kentte sebze ve meyve kurutmanın çok yaygın olduğunu ve vatandaşların kışlık yiyeceklerini kurutma yöntemiyle elde ettiğini hatırlatan Macit, şöyle devam etti:

"Son yıllarda kışın sebze üretiminin artması, üretimin kolaylaşması ve güneyden ilimize sebze ve meyvelerin gelmesiyle Bu (kurutma) kültür gerilemeye başladı. Dünyada yemeklik, çerezlik ve tatlı yapımı için kuru meyve ile sebze tüketimi önem kazanmaya başladı. Modern tesislerde kurutmalıklar yapılarak, insanlara servis ediliyor. Gelişmiş ülkelerde tüketim artmaya başladı. Hedefimiz tarım arazilerinin bir karışının boş kalmadan hem kendi gıda ihtiyacımızı hem de dünyada artan talebi karşılamak. Bugün de burada kurutmalık domates ekeceğiz. Devamında ilçede güneş panelleriyle veya fırında kurutma ile kurutma tesisi yapmayı planlıyoruz."