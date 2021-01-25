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Güçlü bağışıklık sistemi rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli

25.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt: - "Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, güçlü bağışıklık sisteminin rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü yok etmede etkili rol oynadığını bildirdi.

Doç. Dr. Süt, TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince çevrim içi düzenlenen panelde, erken tanı sayesine hastalığın ilerlemeden tedavi edilebildiğini kaydetti.

Erken tanı ve tedavinin kadın sağlığı açısından çok faydalı olduğunu anlatan Süt, tarama programlarının düzenli yapıldığı ülkelerde son yıllarda yayılım gösteren rahim ağzı kanseri olgu sayısında belirgin bir düşme saptandığına dikkat çekti.

-"Erken dönemde saptayabiliyoruz"

Rahim ağzı kanserinin 30-55 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Süt, şunları kaydetti:

"Ancak genç yaştaki kadınlarda da son dönemde görülmeye başlandı. Bunun nedeni erken tanı yöntemlerinin günümüzde erken devrede kolayca tanımlanabilmesini sağlaması. Erken tanılama dediğimiz, kanserleşmeye geçmediği döneme preinvazif dönem diyoruz. Asemptomatik olduğu dönemde Smear testi ile tarama programları sayesinde bu vakaları erken dönemde saptayabiliyoruz. Günümüzün kolaylığı bu."

- "Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor"

Süt, rahim ağzı kanserine bir DNA virüsü olan HPV virüsünün neden olduğunu söyledi.

Virüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen Süt, şöyle devam etti:

"Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli. Pandemi dolayısıyla bugünlerde evlerdeyiz. Stresten uzak durmak güçlü bir bağışıklık için çok önemli. Bağışıklık sistemi rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi normal olan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme süresi 15-20 yıl sürebiliyor. Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda 5-10 yıl arasında kanserleşme aşaması başlayabiliyor. Tabi bu HPV enfeksiyonunun yüzde 92'si yaklaşık 2 yıl içinde kendiliğinden kayboluyor."

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