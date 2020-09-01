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Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu

MALATYA HABERLERİ  | 01.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla Türkiye genelinde 82 belediye başkanı arasında 6’ncı oldu.SONAR Araştırma şirketi, Türkiye geneli yaptığı araştırma da korona virüs (Covid-19) salgın döneminin en başarılı belediye başkanlarını belirlemek amacıyla bir araştırma düzenledi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla Türkiye genelinde 82 belediye başkanı arasında 6’ncı oldu.
SONAR Araştırma şirketi, Türkiye geneli yaptığı araştırma da korona virüs (Covid-19) salgın döneminin en başarılı belediye başkanlarını belirlemek amacıyla bir araştırma düzenledi. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları arasında yapılan araştırmada, “Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızın korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz” sorusundan alınan yanıtların sonucunu paylaştı.
"Korona döneminde ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır, Yoksa başarısız mıdır" sorusuna cevap verenlerin yüzde 62.8’i Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder lehine oy kullandı. Korona virüs döneminde başarılı performans ortaya koyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Partili ilçe belediye başkanları arasında 6.sırada yer aldı. Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın ilk sırada yer aldığı araştırmada, Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ikinci sırada, Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar üçüncü sırada yer aldı.
“Çalışmalarımızın takdir toplaması gurur verici”
Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarının takdir toplamasının gurur verici olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz ülke olarak bir pandemi döneminden geçiyoruz. Virüsle etkin mücadele için hijyen çok önemli. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürdük. Halk sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan ilçemizdeki yatırımların takibini gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak elimizden bu süreçte gelen çabayı ve gayreti sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımız sürerken halkımızın başarımızı takdir etmesi bizim için onur verici. Biz millete efendi olmaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Gücümüzü milletten aldık, inşallah aldığımız bu gücü ilçemizdeki vatandaşlara hizmet olarak yansıtacağız" dedi.

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