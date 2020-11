Güder, İnönü Caddesi esnafını gezdi

"Esnafların ıhlamur davetini geri çevirmedi"

İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafların ıhlamur davetini de geri çevirmedi. Esnaflarla kışın vazgeçilmezi ıhlamur içen Başkan Güder, her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdiğini ve esnaflarla buluştuğunda mutlu olduğunu belirtti.

“Başkanımız Osman Güder bizden biri”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnafları hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizen Gani Satılmış isimli esnaf, “Biz başkanımızdan çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Görevini layıkıyla yürütüyor. İnşallah da böyle gider. Yüz tane oyum olsa size feda olsun. Siz her şeyin en güzeline layıksınız” derken, İbrahim Yücetaş isimli esnaf ise “Başkanımız sağ olsun bizleri her zaman ziyaret ediyor. Sıkıntılarımızı dinliyor. Sıkıntılımızı çözüyor. Tüm esnaflarımız adına kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımızın her daim yanındayız”

Her daim esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bizler her zaman esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız. Özellikle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamalar neticesinde pandeminin artmış olduğu dönemde yeni tedbirleri açıkladı. Bu yeni tedbirleri ve talimatları vatandaşlarımızla paylaşmak, onların sorun ve sıkıntılarını dinlemek ve onlar için ne yapabiliriz onun istişaresini yapmak istedik. Esnaf ziyaretlerimizin esnasında görmüş olduğumuz tabloda tüm vatandaşlarımızın kurallara riayet ettiğini gördük. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonraki pandemi sürecini hafif bir şekilde atlatmak için 3 altın kurala uymamız gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını unutmamalıyız. Vatandaşlarımız bu 3 altın kuralı benimsemiş. Alışveriş sırasında da bu tedbirlere dikkat ediliyor. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyoruz. Bizler yetkili kurumlar olarak esnafımız ile her daim iç içeyiz. Bundan sonra da iç içe olup bu hastalıkta alınması gereken tedbirleri birbirimize hatırlatarak, bu hastalığı kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.