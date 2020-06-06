Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Sahaflar Çarşısı’nda ki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere kitap okuma önerisinde de bulunan Başkan Güder, okumak için kitaplarda satın aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil ile birlikte Sahafçılar Çarşısı’nda (İstanbul Pasajı) esnaflarını ziyaret etti ve sorunları dinledi. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Gençlere kitap okuma önerisinde bulunan Başkan Güder, okumak için beğendiği yazarların kitaplarını da almayı ihmal etmedi. Birkaç roman siparişinde de bulunan Başkan Güder, daha sonra pasajdaki çay ocağında vatandaşlarla çay içerek, sohbet etti.

“Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e esnafa ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, “Biz kahveciler odası olarak esnafımız yaklaşık iki buçuk aydır Cumhurbaşkanımızın talimatıyla virüsten dolayı tedbir kapsamında dükkanlarını kapalı tuttu. Yetkililerimizin talimatıyla birkaç gün önce iş yerlerimizi açtık. Tabi ortada bir virüs var ve sıkıntı büyüktü. Çok şükür aldığımız tedbirlerle virüsü kontrol altına almayı başardık. Bu süre içinde bizlerden desteğini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Şevket Keskin’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.