Güder, Sahaflar Çarşısı’nın sorunlarını dinledi

“Battalgazi Belediyesi olarak esnafımızın her daim yanındayız”

Esnafların her daim destekçisi olduklarını vurgulayan Güder, gençlere de bir tavsiye de bulunarak, “Her zaman söylüyorum bugün yine deklare edeceğim. Esnaflarımız bizim için değerlidir. Battalgazi Belediyesi olarak her daim esnaflarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Esnaflarımız gerekli tedbirlerini alarak dükkanlarını açmış durumdalar. Belediye olarak bütün işyerlerimize hijyen, maske ve dezenfeksiyon hususunda gerekli katkıları sunduk. Bugünde sahaflarımızı ziyaret ettik. Buraya geldiğiniz de biz de kişisel tedbirleri aldığımızda burada oturmanın, burada vakit geçirmenin hiçbir olumsuz yönünün olmadığını belirtmek için bugün buradayız. Özellikle gençlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kitap okumanın önemini herkes bilmektedir. Ben buradan gençlere kitap okumaları tavsiyelerinde bulunuyorum. Gençliğimiz okusun. Sadece gençliğimiz değil, okumanın yaşı yoktur. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i okuyun. Milli yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ kitabını okuyun. Okumaktan kimseye zarar gelmemiştir bugüne kadar. Okuyan insanın hem kelime hazinesi gelişir hem hafızası kuvvetlenir. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla müzakere ve hatta münakaşa etmeliyiz. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış olan eserleri oku ki aynı şeyleri tekrarlayarak ömrümüzü israf etmeyelim. Ben tekrardan esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.