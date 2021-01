Güder’den Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye kavuşturma hedefi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı ve birçok üyesi bulunan Sosyal Yaşam Merkezi’nde spor yaptı. Karşılıklı olarak Masa tenisi ve Bilardo oynayan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, sonrasında ise fitness salonunda bisiklet ve koşu bandına çıktı. Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, bölgede ilk olarak Sosyal Yaşam Merkezi’nde uygulamaya konulacak olan Ölçme ve değerlendirme odasını da ziyaret ederek, vücut kompozisyonu, kas kuvveti, esneklik, denge ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

“Battalgazi’mizi yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz”

Battalgazi’de her alanda gerçekleştirdikleri projelerle birlikte yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte ilçemize yapılan yatırımları gezdik, inceledik. Şuanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ilçemizin süs bitkisi ihtiyacının karşılamak için Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan Özel sera alandayız. Burada yetiştirdiğimiz süs ürünlerimizi ilçemiz ile buluşturuyoruz. Böylelikle bu bitkilere ayırdığımız bütçemiz belediyemizde kalıyor. Önümüzdeki süreçte bunların satışlarını da yaparak, Belediyemize ek gelir sağlayacağız. Burada örnek uygulamaya imza atıyoruz. Diğer yandan bu bölgede oluşturacağımız hobi bahçelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Mühendislerimiz nezaretinde burada ekim yapacaklar. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Yine önümüzdeki günlerde Makine Park projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile çiftçilerimize ekipman desteği sağlayacağız. Onların yanında olacağız. Battalgazi’mizde her alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.