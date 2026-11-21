Kocaelispor deplasmanında yaşanan puan kaybı Fenerbahçe'de tansiyonu yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızının oyundan çıktıktan sonraki hareketi dikkat çekti.
İHA
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci resmi maçında puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmada iki kez skor üstünlüğünü yakalayamasa da son dakikalarda bulduğu golle sahadan bir puanla ayrıldı.
İHA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaelispor karşılaşmasının 78. dakikasında ikili oyuncu değişikliğine gitti. Matteo Guendouzi'nin yerine N'Golo Kanté'yi, İsmail Yüksek'in yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna alan Belözoğlu'nun bu hamlesinin ardından Guendouzi, yedek kulübesine yönelerek kulübeyi tekmeledi.
Karşılaşmada oyundan alınan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, yedek kulübesine geldikten sonra sinirlerine hakim olamadı. Yıldız futbolcu, kulübeyi tekmeleyerek tepkisini ortaya koydu.
Guendouzi'nin bu hareketi, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla tamamladığı karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.
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