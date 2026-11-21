Kocaelispor deplasmanında yaşanan puan kaybı Fenerbahçe'de tansiyonu yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızının oyundan çıktıktan sonraki hareketi dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE İLK PUAN KAYBI

İHA

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci resmi maçında puan kaybetti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmada iki kez skor üstünlüğünü yakalayamasa da son dakikalarda bulduğu golle sahadan bir puanla ayrıldı.

DEĞİŞİKLİKLER SONRASI OLANLAR OLDU

İHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaelispor karşılaşmasının 78. dakikasında ikili oyuncu değişikliğine gitti. Matteo Guendouzi'nin yerine N'Golo Kanté'yi, İsmail Yüksek'in yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna alan Belözoğlu'nun bu hamlesinin ardından Guendouzi, yedek kulübesine yönelerek kulübeyi tekmeledi.

YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ!

Karşılaşmada oyundan alınan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, yedek kulübesine geldikten sonra sinirlerine hakim olamadı. Yıldız futbolcu, kulübeyi tekmeleyerek tepkisini ortaya koydu.

Guendouzi'nin bu hareketi, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla tamamladığı karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.