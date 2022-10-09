YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı

GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı

09.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GUHEM, 22 ülkeden bilim merkezi yetkililerini ağırladı

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı kapsamında 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, "Bilim Merkezleri ve Müzelerin Kültür ve Değişimde Rolü" ana temasıyla düzenlenen ASPAC 2022 Dünya Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve GUHEM iş birliğiyle Bursa'da gerçekleşti.

Konferansta gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM, organizasyonun onur konuğu olan ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ve 22 ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini konuk etti.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile merkezdeki düzenekleri deneyimleyen yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, GUHEM'in çocuklarda ve gençlerde uzay ve havacılık farkındalığını artıracak bir yapı olduğunu ifade etti.

ASPAC 2022 Dünya Konferansı'nın Bursa'da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Meng, "Dünyanın sayılı bilim merkezleri arasında yer alan GUHEM ile de bu sayede tanışma fırsatı yakaladık. Merkezi incelerken çok heyecanlandım. İçerideki her şey çok etkileyici bir şekilde kurgulanmış." değerlendirmesinde bulundu.

ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ise GUHEM'i ziyaret eden herkesin havacılığa, uzaya ve astronomiye dair yepyeni bilgiler edinebileceğini belirterek, "Uzay ve havacılık gibi önemli bir temayla kurgulanmış olan merkezdeki her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bursa böyle bir bilim merkezine sahip olduğu için oldukça şanslı" ifadelerini kullandı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde devam eden ASPAC 2022 Dünya Konferansı'nın ikinci gününde GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, konuşmacı olarak yer aldı.

Mirahmetoğlu, "Kültürlerle Olan Bağımızı Güçlendirmemizi Sağlayan Teknolojiler" oturumunda açılış konuşması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandıBursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandı
Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldıElazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
uzay Bursa havacılık merkez

Bursa Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:56
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:59
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.