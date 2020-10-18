Guilherme: Fenerbahçe'ye bu kadar oynanır

Göztepe'de Fenerbahçe'ye 2 gol atan ancak 3-2'lik mağlubiyetini engelleyemeyen Guilherme, karşılaşma sonrasında konuştu.

Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Guilherme, "Çok iyi mücadele ettik, son ana kadar savaştık ama olmadı. Fenerbahçe çok iyi yatırım yaptı, şampiyonluk iddiası olan bir takıma karşı bu şekilde oynamak gerçekten iyi bir şey" dedi.

