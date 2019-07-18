Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Malatya ekibi, resmi sosyal medya hesabından açıkladığı transferde şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve #yineyeniden Yeni Malatyaspor’umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam"

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol atıp 7 asist yapma başarısı göstermişti. (DHA)

