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Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 18.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Malatya ekibi, resmi sosyal medya hesabından açıkladığı transferde şu ifadelere yer verdi:

"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve #yineyeniden Yeni Malatyaspor’umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam"

Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol atıp 7 asist yapma başarısı göstermişti. (DHA)

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