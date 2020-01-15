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  4. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, takımdan ayrılmıyor.

Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
tff takimlara destek degil kostek oluyo yazik
Ama Galatasaray batıyor öylemi :)
her futbolcunun önüne yıldız yazmaktan ne zaman vazgeçiceksiniz :)
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