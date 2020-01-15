Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme, takımdan ayrılmıyor.

Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

(DHA)

