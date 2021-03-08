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Gül Gölge'den yıllar sonra gelen Çiçek Taksi itirafı! Başına öyle bir şey gelmiş ki...

08.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Gül Gölge'den yıllar sonra gelen Çiçek Taksi itirafı! Başına öyle bir şey gelmiş ki...

2001-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde Nuray adında bir polis memurunu canlandıran oyuncu ve sunucu Gül Gölge, Çiçek Taksi dizisinin çekildiği yıllarda başından geçen ilginç olayı anlattı.

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, dizinin çekildiği yıllarda başından geçen ilginç ve komik olayları ilk kez anlattı.

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'POLİSLER BENİ DURDURUP...'

Gölge, "Dizide rol aldığım dönemde trafikte aracımla seyir halindeyken trafik polislerimiz beni hep durdururdu. Polislerimizin senaryoya uyarlanabilecek başlarına gelen olayları bana anlatırdı" sözleriyle şaşırttı.

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Sözlerini sürdüren Gül Gölge, "Çiçek Taksi dizisinde polis memurunu canlandırdığım dönemde trafikte ceza bile yedim. Aracımla seyir halindeyken trafikte kural ihlali yapmıştım. Beni çeviren polis arkadaşımız, 'Meslektaşız bari siz yapmayın' sözleriyle bana takılmıştı" dedi.
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Gül Gölge, "Sizi yeniden ekranlarda görecek miyiz?" sorusuna, İnşallah, güzel bir şey olursa neden olmasın?" yanıtını verdi.

Gül Gölge son yıllarda vaktinin büyük bir bölümünü oğulları Emir ve Ali ile geçiriyor. 28 Eylül 1981 doğumlu olan Gül Gölge, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.


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TRT 1
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