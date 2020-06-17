Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Terör örgütlerini imha etmek meşru hakkımızdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmenin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.

Ülkenin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullandığına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu: