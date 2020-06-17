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  4. Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 02:53 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Terör örgütlerini imha etmek meşru hakkımızdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmenin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.

Ülkenin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullandığına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları teröre destek vermek anlamına gelir.

Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun."

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