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Gulazüryan Sosyal Tesis projesi hızlandırıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesinin ‘2020-2023 Değişim ve Dönüşüm’ projesi kapsamında başlatılan Gulazüryan Sosyal Tesisi proje çalışmaları devam ediyor.Merzan Mahallesi’nde bulunan Golazüryan Sosyal Tesis projesi için ilk kazma 20 Eylül’de ilgili firma tarafından vurulmuştu.

Hakkari Belediyesinin ‘2020-2023 Değişim ve Dönüşüm’ projesi kapsamında başlatılan Gulazüryan Sosyal Tesisi proje çalışmaları devam ediyor.
Merzan Mahallesi’nde bulunan Golazüryan Sosyal Tesis projesi için ilk kazma 20 Eylül’de ilgili firma tarafından vurulmuştu. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, çalışmaları devam eden Golazüryan Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis alanını dolaşan Başkan Zibek, hızla yapımı süren iki katlı restoran binası inşaat çalışmaları hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışması ve akabinde asfalt çalışmaları ile şehrin adete şantiye halinde olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Kentin birçok yolunu asfalta kavuşturduk ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Şu anda Mir Kalesi, Gulazüryan Sosyal Tesislerinde başlatılan çalışmalar ile Hakkari adeta şantiyeye dönmüş. Burada özet olarak yaptığımız her hareket, her iş, her etkinlik vatandaşlarımızın daha mutlu, daha güzel bir hayat yaşamaları içindir” dedi.

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