MAGAZİN

Gülben Ergen arkadaşının aşkıyla! Olay fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Gülben Ergen'in yeni sevgilisi, yakın arkadaşı Hande Fırat'ın eski aşkı çıktı. Erhan Çelik, Gülben Ergen, Hande Fırat ve Burak Törer'li bu fotoğraf olay oldu

Gülben Ergen arkadaşının aşkıyla! Olay fotoğraf

Gülben Ergen'in yeni sevgilisi, yakın arkadaşı Hande Fırat'ın eski aşkı çıktı. Ergen, bir süre önce yapımcı Burak Törer ile görüntülenmiş, ardından da "Mutluyum" demişti.

Ancak Ergen'in, Hande Fırat ve o dönem sevgilisi olan Burak Törer ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Üstelik fotoğrafta o dönem eşi olan Erhan Çelik de var.

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Gülben Ergen, o dönem sevgili olan Fırat-Törer ikilisiyle birlikte fotoğraf çektirmiş, ardından da Fırat ile samimi pozlar vermiş.

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Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından Gülben Ergen'e eleştiri yağdı.

GÜLBEN'DEN FOTOĞRAFLI AŞK MESAJI

Yeni sevgilisi Gülben Ergen'in elini tuttuğu fotoğrafı, "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Burak Törer'in paylaşımına Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Ergen, kendi fotoğrafını paylaşarak altına, "Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden, ellerine teslim ederken" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen hande fırat

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