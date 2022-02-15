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Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

15.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle son dönemde öne çıkan Gülben Ergen'in konser paylaşımlarına "Bakirelik önemli mi?" sorusu geldi. Gülben Ergen bu soruya verdiği yanıtla sosyal medya da gündelm oldu. Şarkıcı Ergen bakın bakirelik sorusuna ne yanıt verdi.

Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Seren Serengil'in sık sık hedefinde olan Gülben Ergen son dönemde sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle çıkıyor. Zaman zaman kıyafetleri beğenilmeyen Ergen tarzını sosyal medyadan da takipçileriyle paylaşıyor. Gülben Ergen'in paylaşımlarına ilginç sorular da geliyor.

Son olarak paylaşımına Ergen'in bir takipçisi "Bakirelik önemli mi?" yazdı. Gülben Ergen ise bu soruya yanıt vermeyi tercih etti. Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada bu yazışmayı görenler "Haydar Dümen öldü ya kime soracağını bilememiş herhalde" yorumlarında bulundu.

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Gülben Ergen
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