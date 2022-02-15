Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Seren Serengil'in sık sık hedefinde olan Gülben Ergen son dönemde sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle çıkıyor. Zaman zaman kıyafetleri beğenilmeyen Ergen tarzını sosyal medyadan da takipçileriyle paylaşıyor. Gülben Ergen'in paylaşımlarına ilginç sorular da geliyor.

Son olarak paylaşımına Ergen'in bir takipçisi "Bakirelik önemli mi?" yazdı. Gülben Ergen ise bu soruya yanıt vermeyi tercih etti. Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu yazışmayı görenler "Haydar Dümen öldü ya kime soracağını bilememiş herhalde" yorumlarında bulundu.

