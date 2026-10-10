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Güller ve Günahlar 37. bölüm 3. fragman izle! ''Final zamanı gelmiş''

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonda iyi heyecan dolu sahneleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar bu dizisi bu hafta 37. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede gündem oldu.

Güller ve Günahlar 37. bölüm 3. fragman izle! ''Final zamanı gelmiş''
Öznur Yaslı İkier

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Güller ve Günahlar her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bu akşam 37. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan diziden yeni bir fragman yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Serhat'ın boşanma evraklarını işleme koyması dikkat çekti. Zeynep ise tüm yaşananların arasında Berrak'la da karşı karşıya geldi. Serhat'ın başka bir yerde başka bir kadınla olması 'Zeynep'i aldattı mı?' sorusunu gündeme getirdi.

**GÜLLER VE GÜNAHLAR 37. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Güller ve Günahlar'ın yeni bölüm fragmanı seyircisini pek tatmin etmedi. Dizinin takipçileri; 'Böyle senaryo olmaz', 'Final zamanı gelmiş', 'Zeynep bu adamı affetme', 'Yine saçmalamışlar' gibi yorumlar yaptılar.

Güller ve Günahlar 37. bölüm 3. fragman izle! Final zamanı gelmiş 1

GÜLLER VE GÜNAHLAR'DA NELER OLACAK?
Serhat ve Zeynep yeniden Berrak tehdidi ile karşı karşıya kalır. Mustafa’nın Azra için yaptığı fedakarlık, Candan Ailesi’ni derinden sarsar. Ebru, Azra’ya acı çektirmek için Cihan’ın yanında yer alır.
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**Kader’in evlat edinme süreci tamamlanır. Sonay’ın işleme koyduğu boşanma belgesi, Zeynep ve Serhat’ın birbirinden şüphelenmesine yol açar. Serhat ayrılık acısı yaşarken ona destek olan Sonay; Zeynep ve Serhat ilişkisini büyük bir çıkmaza sokacaktır.

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Kanal D Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
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