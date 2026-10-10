9. kez ameliyat olmuştu! Danla Bilic karantinaya alındı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusu sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta dokuzuncu kez ameliyat masasına yatan Bilic, hastanedeki son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Dokuzuncu kez ameliyat olduğunu söyleyen fenomen, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK DİLEDİ

5 Ekim’de 32 yaşına giren Danla Bilic, doğum gününü de hastanede geçirdi. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla pasta kesen Bilic, yeni yaşından en büyük dileğinin sağlık olduğunu dile getirdi.

'SABAH BİR UYANDIM KARANTİNAYA ALINMIŞIM'

Hastanedeki tedavisi devam eden Danla Bilic, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Fenomen isim, sosyal medya hesabından yaptığı pa