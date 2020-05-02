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Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülben Ergen, 2014 yılından bu yana yaşam mücadelesi veren usta sanatçı Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi
  1. Sayfa programına konuşan Gülben Ergen, 2001-2002 yıllarında yayınlanan ‘Dadı’ dizisinde birlikte rol aldığı usta sanatçı Kenan Işık’ın son durumu hakkında bilgi verdi.

72 yaşındaki Işık’ın eşi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, “Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek” dedi.

Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi: “Mehmet Al Erbil’den de aynı şekilde kızı Sezin’den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok.”

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu başını sert bir şekilde yere çarpmış ve ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre komada kalan Kenan Işık’ın tedavisi evinde sürüyor.

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Kenan Işık, son durumu, >>Gülben Ergen,

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