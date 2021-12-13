Gülben Ergen'den sosyal medyada lüks hayat tepkisi: Koyun can derdinde kasap mal

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden üç çocuğu olan Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları topa tuttu. 49 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"LÜKSÜ GÖZE SOKA SOKA PAYLAŞAN..."

"Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken...Artarak sinir bozan zamlar, özellikle çocuklu ailelerin

milim milim hesap yapmalarını gerektirirken... Yaşadığı (hak etse bile) ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal"





