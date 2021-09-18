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Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

18.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in oğullarını görenler gözlerine inanamıyor. 49 yaşındaki Ergen'in, boyu kadar üç oğlu var. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından oğullarıyla kareleri, sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

2004-2012 yılları arasında evli kalan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin oğulları, koca adam oldular. Annelerinin boyunu geçen üç kardeş, yakışıklılıklarıyla dikkat çektiler. İşte Gülben Ergen ve oğulları Ares, Atlas, Güney...

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'tan sonra beklenmedik bir şekilde yeniden hamile kalmış, ikiz bebekler dünyaya getirmişti.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

Hamile olduğu haberini aldığında oğlu Atlas'a karşı mahçubiyet duyduğunu söyleyen Ergen, ''Sanki ondan izin almam gerekiyormuş gibi hissetttim'' demişti.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

''EŞEK OLUP EVDE DOLAŞMIYORSA ADAM DEĞİLDİR''

Ergen annelik tanımını şu şekilde ifade etmişti: Bir insanın, çocuğuyla ilişkisi iyi değilse, hayatta hiçbir ilişkisinin iyi gideceğine inanmıyorum. Bir adam çocuğunu sırtına alıp "Aaaa iiii" diye anırmıyorsa, onun için eşek olup evin içinde dolaşmıyorsa, benim için adam değil. Çocuklarıyla çok az vakit geçiren anne-babalar için üzülüyorum.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

''OĞULLARIMI PADİŞAH GİBİ YETİŞTİRMEM''

Oğullarını büyütürken nelere dikkat edeceğini de belirten sanatçı, ''Padişah gibi yetiştirmem. Aynı zamanda onların arkadaşı olacağım. Sevgili trafiklerine dahil olacağım. Ama mesela bilmiş bir kız oğlumu üzer, çocuğumu uyutmaz, melankolik şarkılar falan dinlemesine sebep olursa, kızı ararım gibime geliyor'' demişti.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Kariyerine modellik ve oyunculukla adım atan sanatçı, sonrasında müziğe yöneldi. Dadı dizisinde hayat verdiği 'Melek' karakteriyle, geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında, 'Uçacaksın' albümünün büyük ilgi görmesiyle ödül aldı. Gülben Ergen, müzik piyasasında kendini geliştirerek, birçok şarkı çıkardı.

Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı


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Gülben Ergen Kenan Işık
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