Gülben Ergen'in oğulları koca adam oldular! Görenler şaştı kaldı

2004-2012 yılları arasında evli kalan Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin oğulları, koca adam oldular. Annelerinin boyunu geçen üç kardeş, yakışıklılıklarıyla dikkat çektiler. İşte Gülben Ergen ve oğulları Ares, Atlas, Güney...

Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'tan sonra beklenmedik bir şekilde yeniden hamile kalmış, ikiz bebekler dünyaya getirmişti.

Hamile olduğu haberini aldığında oğlu Atlas'a karşı mahçubiyet duyduğunu söyleyen Ergen, ''Sanki ondan izin almam gerekiyormuş gibi hissetttim'' demişti.

''EŞEK OLUP EVDE DOLAŞMIYORSA ADAM DEĞİLDİR''

Ergen annelik tanımını şu şekilde ifade etmişti: Bir insanın, çocuğuyla ilişkisi iyi değilse, hayatta hiçbir ilişkisinin iyi gideceğine inanmıyorum. Bir adam çocuğunu sırtına alıp "Aaaa iiii" diye anırmıyorsa, onun için eşek olup evin içinde dolaşmıyorsa, benim için adam değil. Çocuklarıyla çok az vakit geçiren anne-babalar için üzülüyorum.

''OĞULLARIMI PADİŞAH GİBİ YETİŞTİRMEM''

Oğullarını büyütürken nelere dikkat edeceğini de belirten sanatçı, ''Padişah gibi yetiştirmem. Aynı zamanda onların arkadaşı olacağım. Sevgili trafiklerine dahil olacağım. Ama mesela bilmiş bir kız oğlumu üzer, çocuğumu uyutmaz, melankolik şarkılar falan dinlemesine sebep olursa, kızı ararım gibime geliyor'' demişti.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Kariyerine modellik ve oyunculukla adım atan sanatçı, sonrasında müziğe yöneldi. Dadı dizisinde hayat verdiği 'Melek' karakteriyle, geniş kitlelerce tanındı. Sonrasında, 'Uçacaksın' albümünün büyük ilgi görmesiyle ödül aldı. Gülben Ergen, müzik piyasasında kendini geliştirerek, birçok şarkı çıkardı.



