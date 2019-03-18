Gülben Ergen kiralık katil haberlerini böyle ti'ye aldı

Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in, 10 yıl önce ünlü bir ismin kendisini 12 milyon dolara kiralık katil olarak görevlendirdiğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada günlerdir o ismin Gülben Ergen olduğu iddiaları konuşulurken Gülben Ergen'den imalı bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve “ Roma’yı da ben yakmış olabilir miyim” diye paylaşım yaparak iddiaları ti ye aldı.

