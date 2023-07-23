Gülben Ergen mayosuyla poz verdi! Gelen mesajları paylaştı

Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Her duygu halini paylaşan Ergen tatil pozlarını da paylaşıyor.

Takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık konuşulan Gülben Ergen paylaşımlarına yapılan yorumları da düzenli olarak okuyor.

Mayolu fotoğrafını hikayesinde paylaşan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen iltifat dolu mesajları paylaştı.

İlk önce "Vurgunum sana" diyen takipçisinin mesajını "İşte böyle" notuyla paylaşan Gülben Ergen herkesi şaşırttı. Ergen daha sonra da"Taş gibi, seksilik desen var" diyen takipçisinin mesajını "Doping doping taş taş" notuyla paylaştı.



Gülben Ergen'in bu paylaşımlarına kimse anlam veremedi ve sosyal medyada da gündem oldu. Şarkıcıya "Ne mana", "3 mesajla gaza mı geldin", "Fakeden kendin mi yazdın" yorumları geldi.



