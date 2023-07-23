MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen mayosuyla poz verdi! Gelen mesajları paylaştı

Gülben Ergen mayosuyla poz verdi! Gelen mesajları paylaştı

23.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, hikayesinde paylaştığı mayolu fotoğrafa gelen övgü dolu mesajları paylaştı. Gülben Ergen'in bu mesajları yayınlaması sosyal medyada gündem oldu.

Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Her duygu halini paylaşan Ergen tatil pozlarını da paylaşıyor.

Takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık konuşulan Gülben Ergen paylaşımlarına yapılan yorumları da düzenli olarak okuyor.

Mayolu fotoğrafını hikayesinde paylaşan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen iltifat dolu mesajları paylaştı.

2

İlk önce "Vurgunum sana" diyen takipçisinin mesajını "İşte böyle" notuyla paylaşan Gülben Ergen herkesi şaşırttı. Ergen daha sonra da"Taş gibi, seksilik desen var" diyen takipçisinin mesajını "Doping doping taş taş" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı
Gülben Ergen'in bu paylaşımlarına kimse anlam veremedi ve sosyal medyada da gündem oldu. Şarkıcıya "Ne mana", "3 mesajla gaza mı geldin", "Fakeden kendin mi yazdın" yorumları geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çektiDoğum kilolarından kurtuldu! Tatil pozlarında fit hali dikkat çekti
“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!
Korkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadıKorkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.