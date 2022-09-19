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Gülcan Arslan'ın mayolu pozu olay oldu! Nehirde kayanın üzerinde...

19.09.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Leopar desenli bikinisiyle yılan pozunu paylaşan başarılı oyuncuya yorum yağdı.

Gülcan Arslan'ın mayolu pozu olay oldu! Nehirde kayanın üzerinde...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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"SU YILANI VAR MIYMIŞ?"

Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla paylaştı.

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Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.
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Gülcan Arslan'ın bikinili pozu olay oldu! Çatıda korkuluğa yaslanıp...Gülcan Arslan'ın bikinili pozu olay oldu! Çatıda korkuluğa yaslanıp...


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