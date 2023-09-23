Gülcemal'in yıldızı Murat Ünalmış sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; Murat Ünalmış, dün akşam Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri ise menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.

İstanbul'da gerçekleşen düğünde mutluluğa “evet” diyen çifti aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

