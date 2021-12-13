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Gülçin Ergül kimdir, nereli, kaç yaşında? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?

13.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün hafif yaralandığı öğrenildi. Gülçin Ergül, bir zamanlara damga vuran Hepsi grubunun üyesiydi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncu olan Ergül, Bir Tanecik Aşkım, Birbirimize İyi Gelmiyoruz gibi parçaları seslendirdi. İşte merak edilenler...

Gülçin Ergül kimdir, nereli, kaç yaşında? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?

Hepsi grubunda Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yuruk ve Gülçin Ergül yer alıyordu.Gülçin Ergül müziğe, Pera Güzel Sanatlar Akademisinde piyano eğitimi alarak adım attı. Ergül şarkıcılığın yanında farklı birçok projede de yer aldı. İşte Gülçin Ergül hakkında detaylar...

Gülçin Ergül kimdir, nereli? Gülçin Ergül kaç yaşında?

GÜLÇİN ERGÜL KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1985 doğumlu Gülçin Ergül 36 yaşında. Ergül, Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi. Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Midas’ın Kulakları, Kral ve Ben, Turandot gibi oyunlarda uzun süre çocuk sanatçı olarak yer aldı. Orta ve lise öğrenimini

Gülçin Ergül kimdir, nereli? Gülçin Ergül kaç yaşında?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde gördü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünü tamamladı. Britney Spears, Mariah Carey, Kylie Minogue,Justin Timberlake gibi dünya starları ile uzun yıllar çalıştı ve çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Gülçin Ergül'ün müzik alanında birçok ödülü bulunuyor.

GÜLÇİN ERGÜL SİNGLE'LARI

  • Ağlat Beni (Harun Kolçak ile) - 2016
  • Harabeyim - 2016
  • Hayatının Hatası (Tuna Kiremitçi ile) - 2017
  • İyisin (What Da Funk ile) - 2017
  • Mecbursun (What Da Funk ile) - 2017
  • Ağlama Değmez Hayat (Sinan Ceceli ile) - 2017
  • Kim Daha Mutlu? (Film Müziği) - 2019
  • Hoş Geldin (Film Müziği) - 2019
  • Ferman - 2020
  • Yeni Yılın Kutlu Olsun - 2020
  • Yaman Sevda (Çelik Şarkıları) - 2021
  • Birbirimize İyi Gelmiyoruz - 2021
  • Birbirimize İyi Gelmiyoruz (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) - 2021
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