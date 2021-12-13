Gülçin Ergül kimdir, nereli, kaç yaşında? Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl?

Hepsi grubunda Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yuruk ve Gülçin Ergül yer alıyordu.Gülçin Ergül müziğe, Pera Güzel Sanatlar Akademisinde piyano eğitimi alarak adım attı. Ergül şarkıcılığın yanında farklı birçok projede de yer aldı. İşte Gülçin Ergül hakkında detaylar...

GÜLÇİN ERGÜL KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1985 doğumlu Gülçin Ergül 36 yaşında. Ergül, Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi. Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Midas’ın Kulakları, Kral ve Ben, Turandot gibi oyunlarda uzun süre çocuk sanatçı olarak yer aldı. Orta ve lise öğrenimini

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde gördü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünü tamamladı. Britney Spears, Mariah Carey, Kylie Minogue,Justin Timberlake gibi dünya starları ile uzun yıllar çalıştı ve çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Gülçin Ergül'ün müzik alanında birçok ödülü bulunuyor.

GÜLÇİN ERGÜL SİNGLE'LARI