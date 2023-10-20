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Güldane hemşire hayatını kaybetti

20.10.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 54 yaşındaki hemşire, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güldane hemşire hayatını kaybetti

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser kayıt biriminde hemşire olarak çalışan Güldane Sancak, hastalığı sebebiyle aylardır tedavi görüyordu. Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Sancak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Güldane Sancak’ın cenazesi bugün Derince Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevinde alınarak, Derince Şehitler Mezarlığında defnedilecek.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Güldane Sancak’ın vefatı, ailesini, meslektaşlarını ve hastane personelini derin bir üzüntüye boğdu. Kendisi, hastanede önemli bir rol üstlenen sağlık profesyoneli olarak tanınıyordu. Sancak’ın ani kaybı, hastane personeli ve hastane halkı arasında büyük bir boşluğa neden oldu" denildi.

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