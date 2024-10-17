Güldür Güldür'e dönmüştü! Gala tarzıyla dikkat çeken Ecem Erkek nasıl zayıfladı? "Özel yöntemler" deyip...

2018 yılında Güldür Güldür Show ekibine dahil olan Ecem Erkek Naime karakteriyle hafızalara kazındı.

Ecem Erkek hem sesiyle hem başarılı oyunculuğuyla resmen parladı. Programdan ayrıldıktan bir süre sonra dönüş kararı alan Ecem Erkek son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor.

Gelin Takımı filminde rol alan Ecem Erkek bir hayli zayıfladı. Filmin galasında tarzıyla dikkat çeken Erkek'e muhabirler "Zayıflamanız dikkatlarden kaçmıyor" dedi.



10 kilo veren Ecem Erkek bu konuda yaptıklarını söyledi, zayıflama sırrını da paylaştı.

Ecem Erkek "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" dedi.

Ecem Erkek uzun zamandır, yağlanma yaşanan 2-3 bölgeye aynı anda uygulanabilen Lipowaves Premier yaptırıyor. Bu uygulama; hem sıcak hem de soğuk bir arada kullanılarak incelme sağlıyor.