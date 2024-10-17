MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'e dönmüştü! Gala tarzıyla dikkat çeken Ecem Erkek nasıl zayıfladı? "Özel yöntemler" deyip...

Güldür Güldür'e dönmüştü! Gala tarzıyla dikkat çeken Ecem Erkek nasıl zayıfladı? "Özel yöntemler" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek 10 kilo verdi. Güldür Güldür programına geri dönen Ecem Erkek rol aldığı filmin galasında zayıflamasıyla ilgili de konuştu. Zayıflama sırrını da paylaşan Ecem Erkek tarzıyla da beğeni topladı.

Güldür Güldür'e dönmüştü! Gala tarzıyla dikkat çeken Ecem Erkek nasıl zayıfladı? "Özel yöntemler" deyip...

2018 yılında Güldür Güldür Show ekibine dahil olan Ecem Erkek Naime karakteriyle hafızalara kazındı.

Ecem Erkek hem sesiyle hem başarılı oyunculuğuyla resmen parladı. Programdan ayrıldıktan bir süre sonra dönüş kararı alan Ecem Erkek son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor.

Gelin Takımı filminde rol alan Ecem Erkek bir hayli zayıfladı. Filmin galasında tarzıyla dikkat çeken Erkek'e muhabirler "Zayıflamanız dikkatlarden kaçmıyor" dedi.

,66
10 kilo veren Ecem Erkek bu konuda yaptıklarını söyledi, zayıflama sırrını da paylaştı.

Ecem Erkek "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-17 100317

Ecem Erkek uzun zamandır, yağlanma yaşanan 2-3 bölgeye aynı anda uygulanabilen Lipowaves Premier yaptırıyor. Bu uygulama; hem sıcak hem de soğuk bir arada kullanılarak incelme sağlıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Kabinede kimler gidecek derken İbrahim Yumaklı iddiası

Kabinede kimler gidecek derken İbrahim Yumaklı iddiası

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

Portekiz'de Benfica depremi!

Portekiz'de Benfica depremi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.