Güldür Güldür Show ekibi sezona veda etti! Son oyunda buluştular

Show Tv ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show ekibi, sezonun son oyununu BKM tiyatroda gerçekleştirdi. Sezonun son seyircili çekimi sonrası kutlama yapan ekip en kısa zamanda seyirci ile yeniden kavuşmak için gün sayıyor.

10. SEZONUYLA EKRANLARDA OLACAK

9 Sezondur erişilmesi zor bir başarıya imza atan sahne önü ve sahne arkası tüm çalışanlar bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Güldür Güldür Show ekibi, yeni bölüm çekimlerine kısa bir ara vererek tatile çıkacak ve çok yakında ekranlara 10. sezonuyla gelecek.



