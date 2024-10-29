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Güldür Güldür'ün 29 Ekim fragmanı tüyleri diken diken etti! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 11:04
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Güldür Güldür Show 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüyle dikkat çekti. Güldür Güldür'ün 29 Ekim fragmanı tüyleri diken diken etti. Fragmanda Ali Sunal'ın gözyaşlarını tutamadığı gözlerden kaçmadı.

Güldür Güldür'ün 29 Ekim fragmanı tüyleri diken diken etti! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yaşı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor.

Büyük heyecan ve çoşku içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak belirttiği Cumhuriyet Bayramı'nda televizyonda da özel bölümler yer alıyor.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da da 29 Ekim özel fragman yer aldı.

Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren'in yer aldığı Güldür Güldür Instagram hesabından “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" mesajı paylaşıldı.

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Kadınlara okuma-yazma öğretildiği anların skeçe yansıdığı fragmam tüyleri diken diken etti.

Ali Sunal o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seyirciler ise "Helal olsun", "İyi ki varsınız", "Yaşasın Cumhuriyet" mesajlarını yorumlara yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal 29 ekim
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