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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl hastalığını açıkladı! Acil ameliyat olacak

Malatya konserini iptal eden ve acil ameliyata alınacağını söyleyen ünlü türkücü Yavuz Bingöl bu açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Bingöl, sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama yaptı.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl hastalığını açıkladı! Acil ameliyat olacak
Öznur Yaslı İkier

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz gün acil ameliyat olacağını açıklayarak Malatya konserini iptal etmiş ve sevenlerini oldukça korkutmuştu.

"Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi" ifadelerini kullanan Bingöl, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla safra kesesinden ameliyat olacağını ve durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl hastalığını açıkladı! Acil ameliyat olacak 1

"SAFRA KESEMDE BİR PROBLEM VAR"
Ünlü türkücü yeni yayınladığı bir video ile hastalığını açıkladı. Yavuz Bingöl; "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl hastalığını açıkladı! Acil ameliyat olacak 2

Gördüğünüz gibi iki gün önce de albümüm çıktı. İyiyim, huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya'ya maalesef gidemedim. Sağ olsun, benim yerime Ender Balkır gitti. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yavuz Bingöl
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