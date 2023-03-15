MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

15.03.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterine hayat veren Meltem Yılmazkaya evlendi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yılmazkaya eşi ile fotoğraflarını peş peşe paylaştı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür’ün sevilen isimlerinden olan Meltem Yılmazkaya, Mehtap karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu çok beğenilen Yılmazkaya bir süre önce müzisyen sevgilisi ile nişanlanmıştı.

meltem

38 yaşındaki ünlü isim Almanya’da stüdyosu bulunan Kadir Doğan ile evlendi. Sosyal medya hesabından eşi ile pozlarını paylaşan ünlü ismin takipçileri "Çok mutlu olun", "Aşk hep sizinde olsun", "Ne güzel olmuşsun" yorumlarında bulundular. Yılmazkaya'ya yorum yapanlar arasında Ecem Erkek, Aylin Kontente, Hasibe Eren de yer aldı.

meltem2

"Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın , büyük büyük sürprizlerine…" cümlesi ile başladığı paylaşımına "Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak Evet'i , ona da cesaret ettik… Bir süre önce… Kolay olmayan bir zamana denk geldik , ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye . Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken , biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte!" sözleri ile devam etti.

meltem3

Eşini sevgisini tekrar dile getiren ünlü oyuncu "Kaybettiğim inanç , örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm , saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm , evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum" sözleri ile açıklamasını sonlardı.

mson


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"
Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldıFenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı
Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Meltem Yılmazkaya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 74 milyar lira hesaplara yatırıldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

Hastalar tahliye edildi, caddeler su altında kaldı

Özlem Zengin tartışmalara son noktayı koydu

Özlem Zengin tartışmalara son noktayı koydu

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Ortalık alev aldı

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Ortalık alev aldı

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle mest etti

İzmir'de konteyner kentten tahliye edildiler! "Gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok"

İzmir'de konteyner kentten tahliye edildiler! "Gidecek yerim yok, kira ödeyecek gücüm yok"

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.