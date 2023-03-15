Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlendi! Eşi bakın kim çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür’ün sevilen isimlerinden olan Meltem Yılmazkaya, Mehtap karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu çok beğenilen Yılmazkaya bir süre önce müzisyen sevgilisi ile nişanlanmıştı.

38 yaşındaki ünlü isim Almanya’da stüdyosu bulunan Kadir Doğan ile evlendi. Sosyal medya hesabından eşi ile pozlarını paylaşan ünlü ismin takipçileri "Çok mutlu olun", "Aşk hep sizinde olsun", "Ne güzel olmuşsun" yorumlarında bulundular. Yılmazkaya'ya yorum yapanlar arasında Ecem Erkek, Aylin Kontente, Hasibe Eren de yer aldı.

"Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın , büyük büyük sürprizlerine…" cümlesi ile başladığı paylaşımına "Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak Evet'i , ona da cesaret ettik… Bir süre önce… Kolay olmayan bir zamana denk geldik , ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye . Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken , biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte!" sözleri ile devam etti.

Eşini sevgisini tekrar dile getiren ünlü oyuncu "Kaybettiğim inanç , örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm , saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm , evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum" sözleri ile açıklamasını sonlardı.



