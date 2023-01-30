Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya nişanlandı! İşte nişanlısı...

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya özel hayatıyla da merak ediyor. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı.

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile adını duyuran başarılı oyuncu sosyal medya hesabından müzisyen sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.

Meltem Yılmazkaya nişandan pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Güzel isim "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" dedi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ının aşk pozlarına beğeni yağdı.



