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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya nişanlandı! İşte nişanlısı...

30.01.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlandı. Müzisyen Kadir Doğan ile nişan yüzüklerini takan güzel oyuncu paylaşımına "Güzel olsun" notunu ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya nişanlandı! İşte nişanlısı...

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya özel hayatıyla da merak ediyor. Ünlü oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı.

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile adını duyuran başarılı oyuncu sosyal medya hesabından müzisyen sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.

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Meltem Yılmazkaya nişandan pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Güzel isim "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" dedi.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ının aşk pozlarına beğeni yağdı.

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