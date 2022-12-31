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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya son paylaşımıyla gündem oldu!

31.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 240 bin takipçi sayısına ulaştığı hesabında derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir kareyi siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladı. Yılmazkaya'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya son paylaşımıyla gündem oldu!

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Yılmazkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 240 bin takipçi sayısına ulaştığı hesabında derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir kareyi siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladı.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.


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