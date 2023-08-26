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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin evlendi! Eşi İrem Uslu güzelliğiyle hayran bıraktı

26.08.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün sevilen isimlerinden Uğur Bilgin nişanlısı İrem Uslu ile dünya evine girdi. Eşine serenat yaptığı anlar sosyal medyada gündem olurken, İrem Uslu'nun sade gelinlik tarzı da oldukça beğenildi.

Uzun süredir Güldür Güldür ile izleyicinin karşısına çıkan Uğur Bilgin bugün nişanlısı İrem Uslu ile evlendi. Nişanlanması da uzun süre konuşulan Bilgin'in düğününden görüntüler paylaşıldı. Görenler 'Maşallah' dedi.

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Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı.

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Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, nişanlanma haberleriyle magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

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Ünlü oyuncu üç ay süren nişanlılığın ardından bugün dünya evine girdi.

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Her ikisi de oldukça sade giyim tercih eden ünlü çiftten İrem Uslu'nun gelinliği sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Bir kesim gelinliği çok beğenirken bir kesim de fazla sade buldu. Uslu'nun gelinliği için kullanıcılardan 'Hem şık hem sade', 'Aynı nişan elbisesi gibi gösterişsiz ve zarif', 'Gelinlik dediğin kabarık olur gösterişli olur', 'Gelinlik değil de elbise gibi' tarzında yorumlar geldi.

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