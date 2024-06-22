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  4. Güldür Güldür'ün yıldızı Giray Altınok baba oluyor! Müjdeli haberi eşi duyurdu

Güldür Güldür'ün yıldızı Giray Altınok baba oluyor! Müjdeli haberi eşi duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 15:59
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"Güldür Güldür" ile tanındıktan sonra "Prens" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş hamile olduğunu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Giray Altınok baba oluyor! Müjdeli haberi eşi duyurdu

Senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazıp, başrolünde oynadığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmeyen Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi.

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BEBEK GELİYOR

2018 yılından beri de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile mutlu bir beraberliği olan Giray Altınok baba oluyor. Altınok'un eşi Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile hamile olduğunu açıkladı.

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"6.5 AYLIK GÖBEK VE BEN"

Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına "Bu fotoğraflar konmadan olmuyormuş. Mutlu bayramlar dileriz 6.5 aylık göbek ve ben" notunu düştü.

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Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Giray Altınok ise "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" şeklinde yorum yaptı.

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