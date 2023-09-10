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Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi

10.09.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015'te meme kanserine yakalanan ve atlatan Güler Işık, ikinci kez yakalandığı kanseri yendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü türkücü ''Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istedim'' dedi.

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığı atlatan Işık geçtiğimiz yılın başlarında ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Işık, sevenlerinden dua istemişti. Sahneleri bırakan ve maneviyata yönelen Işık, zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Işık müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu; "Sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı, her şey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim."

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