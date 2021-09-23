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Gülin hemşire, Kovid-19 ile mücadeleyi sahneye taşıdı

23.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Gülin Özen, Antalya Devlet Opera ve Balesince salgın sürecine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Pandemic" adlı balede yer aldı - Hemşire Özen: - "Hemşire olmak sadece hastanede değil evde, markette, sokakta da hemşire olmaktır. Yaşanan bu sürece farkındalık yaratmak da benim görevlerimden biri. Bunu mesleğim adına bir borç olarak görüyorum ve bunun için sahneye çıktım"

ZEHRA TEKECİ - "Pandemic" adlı balede rol alan hemşire Gülin Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca yaşanan zorlu süreci sağlık çalışanları adına sahneye taşımanın gururunu yaşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli 35 yaşında, iki çocuk annesi Özen, bir süre önce Antalya Devlet Opera ve Balesince dünyada yaşanan salgın sürecini sanatsal bakış açısıyla anlatmak için hazırlanan ve sağlık çalışanlarına da rol verilen "Pandemic" balesi için teklif aldı.

Üniversite ve lise yıllarında tiyatro geçmişi olduğu için teklifi kabul eden Özen, yoğun bakım ünitesindeki nöbetlerinden bulduğu her fırsatta provalara katıldı.

Özen, bale gösterisinin 1 Ağustos'ta gerçekleşen prömiyerinde ve 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahneye çıktı.

Gülin Özen, AA muhabirine, hastalarını hayatta tutabilmek için ekibiyle verdiği mücadeleyi sahneye taşıyarak farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Salgınının başından bu yana büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Özen, "11 yıllık hemşireyim. Salgının başından beri Kovid-19 ile savaşıyorum. Bu süreçte çok genç, yaşlı ve durumu ağır seyreden hastalarım oldu. Bazı kayıplarımız bizi çok etkiledi. Yakın zamanda 3 günlük lohusa ve 3 yaşında çocuğu olan bir annemiz, yeni doğan bebeğini hiç göremeden hayatını kaybetti. Böyle olayları gördükçe hala maske takılmaması ve aşı karşıtı olunması bizi çok üzüyor. Biz tulumların içinde üç kat maskelerle hayat kurtarmaya çalışırken insanların hala böyle davranması çok yıpratıcı." diye konuştu.

- "Emeğimizin fark edilmesi beni çok mutlu etti"

Proje teklifi geldiğinde heyecanla kabul ettiğini anlatan Özen, yaşadıkları zorlu süreci sahnede insanlara göstermenin kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Özen, "Hemşire olmak sadece hastanede değil evde, markette, sokakta da hemşire olmaktır. Yaşanan bu sürece farkındalık yaratmak da benim görevlerimden biri. Bunu mesleğim adına bir borç olarak görüyorum ve bunun için sahneye çıktım. Sonunda fark edilir olmak, çabamızın emeğimizin fark edilmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Gösterilere nöbetten çıkıp geldiğini ya da provalardan sonra hastaneye gittiğini vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Bu gösteride, bizim hislerimiz, kaybettiğimiz hastalarımız, onların geride bıraktığı aileler, kapıda ölüm haberi verirken duyduğumuz çığlıklar ya da iyileşip uğurlarken gördüğümüz gülücükler, maskenin ve aşının önemi var. Bunu gösterebilmek için nöbetten çıkıp sahneye geldim ve tekrar nöbete döneceğim. Hem orada hem burada tulumum, maskem üstümde. Bu zamana kadar yaşadığımız zorlukların, maskelerimizden akan terin fark edilerek karşılık bulacağını düşünüyorum. Son zamanlarda hem yoğun bakımda hasta sayımız hem de hastalığı geçirenlerin yaş ortalaması düştü. Hastalık gençlerde daha ağır seyretmeye başladı. Bu nedenle herkesin kurallara uymasını ve mutlaka aşı olmasını istiyoruz."

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